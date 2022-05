Dybala ha deciso il suo futuro, ecco dove andrà: altro che Inter (Di martedì 24 maggio 2022) Dybala sembra aver scelto dove giocherà il prossimo anno; la Joya è molto probabile che non la vedremo più in Italia. ecco dove può andare. Le lacrime contro la Lazio, l’ultima volta in bianconero contro la Fiorentina; sono stati centottanta minuti indimenticabili per Paulo Dybala. La Joya ha salutato la Juventus e, dopo sette anni in bianconero, andrà via a parametro zero; una decisione arrivata al termine di una trattativa che non ha portato al rinnovo di contratto. Il problema, a quanto risulta, non è stato economico ma di progetto; l’argentino non era più ritenuto centrale nel futuro di una Juventus che vuole diventare grande intorno alla figura di Vlahovic. LaPresseOra, la domanda che tutti si stanno facendo è: dove andrà Paulo ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 24 maggio 2022)sembra aver sceltogiocherà il prossimo anno; la Joya è molto probabile che non la vedremo più in Italia.può andare. Le lacrime contro la Lazio, l’ultima volta in bianconero contro la Fiorentina; sono stati centottanta minuti indimenticabili per Paulo. La Joya ha salutato la Juventus e, dopo sette anni in bianconero,via a parametro zero; una decisione arrivata al termine di una trattativa che non ha portato al rinnovo di contratto. Il problema, a quanto risulta, non è stato economico ma di progetto; l’argentino non era più ritenuto centrale neldi una Juventus che vuole diventare grande intorno alla figura di Vlahovic. LaPresseOra, la domanda che tutti si stanno facendo è:Paulo ...

Advertising

FcInterNewsit : Dybala: 'Futuro? Non ho ancora deciso, sceglierò il meglio per me. Con Zanetti e Ausilio...' - CB_Ignoranza : Visto che le emozioni per i tifosi Juventini stasera erano già poche, Vlahovic ha deciso di esultare con la ‘Dybala… - EnricoTurcato : Ad ottobre 2021 ecco la notizia bomba. #Dybala e la Juventus trovano l’accordo per il rinnovo fino al 2025. Si parl… - CampiMinati : Trovai strano che a mezzanotte di lunedì scorso uscissero in contemporanea, da tutte le parti, le conferme di Pogba… - giusymc98 : Se Dybala non va all’Inter mi compro la 10 e poi più avanti mi farò un tatuaggio dedicato a lui. Ho deciso e promesso. -