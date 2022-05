Calciomercato Napoli | visite mediche per l’uruguaiano Olivera

(Di martedì 24 maggio 2022): dopo aver trovato l’accordo con il Getafe,Mathiassta svolgendo lea Roma.Secondo rinforzo per ilin vista Champions League dopo Khvicha Kvaratskhelia. È Mathiasche sta svolgendo lea Roma. Gli azzurri hanno trovato l’accordo con il Getafe per l’esterno

Mathias Olivera (foto.it)Confermate le anticipazioni di.it sulle cifre dell'affare Olivera. L'uruguaiano arriva in prestito con obbligo di riscatto, ilsborserà ...... per dargli una possibilità che, Olivera sfrutta a pieno Diventa titolare indiscusso del club, divenendo trascinatore insieme ad una vecchia conoscenza deldel, Cucurella. ...Andrea Scanzi, giornalista, è stato intervistato ai microfoni de “il Diabolico e il Divino”, trasmissione condotta da Giuseppe Falcao, Simone LP e Ziantoni ...Il Napoli, dopo Kvaratskhelia, pronto a chiudere anche il colpo Olivera: visite mediche in corso per l'esterno sinistro ...