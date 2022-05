Ancora assalti alle greggi a Marsiliana

(Di martedì 24 maggio 2022) Ennesimo assalto dei predatori. Questa volta ad essere colpita è stata l'azienda di Enrico Barbagli che si trova in località Pinzuto alla. "Non possiamo più rimanere in silenzio " ha detto ...

Ennesimo assalto dei predatori. Questa volta ad essere colpita è stata l'azienda di Enrico Barbagli che si trova in località Pinzuto alla Marsiliana. "Non possiamo più rimanere in silenzio – ha detto ...