Zelensky non accenna ai negoziati di pace | chiede “sanzioni “massime contro la Russia” | e propone un “canale diplomatico” per sbloccare l’export

"Questo è il momento in cui si decide se la forza bruta dominerà il mondo", così ha esordito stamane il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in video-collegamento con Davos, dove c'è stata l'apertura dei lavori del WEF (Forum economico mondiale), inevitabilmente improntato sulle 'conseguenze economiche' dettate dalla guerra in Ucraina. Zelensky non accenna alle trattative di pace ma richiede invece "sanzioni massime contro la Russia" ed invita gli imprenditori a lasciare Mosca. Un collegamento nel corso del quale, brillantemente affinata l'arte oratoria, il capo del governo di Kiev è tornato a dare la sua infallibile 'ricetta': "sanzioni massime contro la Russia".

