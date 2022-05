Vaiolo delle scimmie, ok della Fda a farmaco. Gli scienziati: “Pazienti possono trasmettere malattia fino a 4 settimane dopo i sintomi” (Di lunedì 23 maggio 2022) Mentre si registrano nuovi casi nel mondo del cosiddetto “Vaiolo delle scimmie” (gli ultimi dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, alla data di sabato indicavano 92 casi confermati in paesi dove la malattia non è endemica e 28 sospetti), ed ora si registra un nuovo caso anche in Toscana, arriva il via libera dalla Food and Drug Administration alla formulazione endovenosa di un farmaco usato per combattere il Vaiolo, che potrebbe risultare decisivo anche nella lotta al Vaiolo delle scimmie. L’azienda che lo produce, la SIGA Technologies, con sede a New York City, ha dichiarato che la formulazione endovenosa del TPOXX – questo il nome del farmaco – è particolarmente importante per coloro che non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) Mentre si registrano nuovi casi nel mondo del cosiddetto “” (gli ultimi dati dell’Organizzazione MondialeSanità, alla data di sabato indicavano 92 casi confermati in paesi dove lanon è endemica e 28 sospetti), ed ora si registra un nuovo caso anche in Toscana, arriva il via libera dalla Food and Drug Administration alla formulazione endovenosa di unusato per combattere il, che potrebbe risultare decisivo anche nella lotta al. L’azienda che lo produce, la SIGA Technologies, con sede a New York City, ha dichiarato che la formulazione endovenosa del TPOXX – questo il nome del– è particolarmente importante per coloro che non ...

