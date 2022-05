(Di lunedì 23 maggio 2022) ROMA – ”’Lanon è invincibile, avrà una fine’, Giovanni Falcone. Il ricordo del sacrificio suo e di Francesca Morvillo, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani rilanci oggi l’impegno per una. Perché quella fine ancora non è arrivata”. Lo scrive su Twitter il segretario del Pd, Enrico. L'articolo L'Opinionista.

Viminale : #23maggio1992 #trentennale strage #Capaci #Lamorgese a Foro Italico #Palermo: «Sconfiggere la mafia è possibile col… - Viminale : #23maggio1992 #Lamorgese a #Capaci nel #trentennale della strage: «La scossa che ha determinato nella società civil… - fanpage : Il professor Dalla Chiesa spiega ai nostri microfoni in maniera diretta quanto il #23maggio, giorno della commemora… - Lopinionista : Trentennale strage Capaci: Letta, 'Rilanciare la lotta senza quartiere alla mafia' - magazine_cc : Vittime del dovere: trentennale della Strage di Capaci -

... a Genova nel corso della commemorazione organizzata dall'Anm per i 30 anni delladi Capaci....solito che rende dinamico il ricordo di Falcone e Borsellino senza dimenticare ovviamente la... responsabile del progetto delle Sentinelle: "Abbiamo ricordato Giovanni falcone nel...Si è concluso ieri domenica 22 Maggio, con la terza giornata di gare, il XXX Campionato di Primavera organizzato dal Circolo dei Canottieri Palermo in collaborazione con la Lega Navale di Palermo. Il ...il trentennale dell’assassinio, e di tutte le altre vittime della mafia, non sarà stato vano“. L’artista e fotografa palermitana Carmela Rizzuti selezionata per la Biennale Artbox Expo Venezia 1.0 che ...