Advertising

Tommasolabate : Guido Crosetto, Salvini e la “differenza” tra quando ti entra un ladro in casa e quando in casa, invece, ti entra u… - martaottaviani : Va detto che almeno questa guerra ha mostrato chi è contro la democrazia e a favore delle ‘democrature’. Peccato ch… - rulajebreal : Il bombardamento della propaganda???? nei talk ???? ha spianato la strada al fronte unitario politico filo Putin: Berlu… - caterino_teresa : RT @GiuliaCortese1: Il leader di Italia Viva #Renzi va alla 'scuola' della #Lega (organizzata da Armando Siri) e dichiara: 'con Matteo #Sal… - Masino_ : #Salvini punta il dito contro Bruxelles,ricordandogli “noi sappiamo governarci”. #Salvini è il luminare che ha port… -

Tiscali Notizie

Maattacca l'Europa Sul pressing di Bruxelles sulle riforme, arriva lo stop di Matteo. "Siamo in grado di governarci da soli", ha detto, come ad invitare l'Ue a non entrare nel ...... 'Un atteggiamento incomprensibile, parole pretestuose e offensiveuno che è stato per due volte a capo del G8 e una a capo del G7. Roba da matti', il suo sfogo., opa su Forza Italia ... Salvini contro l’Europa, centrodestra contro le tasse e a fianco dei balneari: esplode la campagna elettorale Forza Italia e Lega insistono nel voler stralciare la norma sui balneari contenuta nel disegno di legge sulla Concorrenza che è un pezzo chiave del Pnrr. Mario Draghi non ci pensa neppure lontanamente ...È sempre più saldo il rapporto tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Ormai va oltre la politica. Il leader leghista parla di «affetto» e di «amicizia», viene invitato alla festa di fidanzamento tra ...