Sala risponde a Salvini: “Non perde mai l’occasione per stare zitto” (Di lunedì 23 maggio 2022) Beppe Sala, Sindaco di Milano, ha replicato alla frecciatina che il leader della Lega, Matteo Salvini, gli aveva afflitto: “Lui non perde occasione per fare quello che dovrebbe fare, cioè stare zitto. Ha sempre da dire su tutto, è così, amen e non mi preoccupo”. Poi ha aggiunto sulla festa Scudetto del Milan: “Bene il fatto che ieri nella confusione i problemi siano stati limitati. Un’altra occasione di festa senza troppi problemi”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 23 maggio 2022) Beppe, Sindaco di Milano, ha replicato alla frecciatina che il leader della Lega, Matteo, gli aveva afflitto: “Lui nonoccasione per fare quello che dovrebbe fare, cioè. Ha sempre da dire su tutto, è così, amen e non mi preoccupo”. Poi ha aggiunto sulla festa Scudetto del Milan: “Bene il fatto che ieri nella confusione i problemi siano stati limitati. Un’altra occasione di festa senza troppi problemi”. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Sala risponde a #Salvini: 'Non perde mai l'occasione per stare zitto' - sportface2016 : #SassuoloMilan, il sindaco #Sala risponde a #Salvini: 'Niente maxischermo perché nessuno me lo ha chiesto' - CristianoBenni : RT @maanchemenodai: Oggi volevo andare in palestra per recuperare il giorno perso ieri ma essendo Sabato chiude alle 5 ed è capitato che no… - maanchemenodai : Oggi volevo andare in palestra per recuperare il giorno perso ieri ma essendo Sabato chiude alle 5 ed è capitato ch… - MarsilioEditori : #SalTO22 A che cosa serve l’arte contemporanea? Gianluigi Ricuperati, curatore di fama mondiale, risponde a una d… -