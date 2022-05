Roma vs Feyenoord: pronostico e possibili formazioni (Di lunedì 23 maggio 2022) Mercoledì 25 maggio alle ore 21 all’Arena Kombëtare di Tirana si affrontano Roma vs Feyenoord. Partita valevole la finale della neonata Uefa Conference League. La Roma termina il campionato conquistando l’Europa sul campo, il Feyenoord terzo nel campionato olandese dietro Ajax e PSV. Roma vs Feyenoord: da dove iniziamo Roma La Roma in campo per l’obbiettivo stagionale: regalare il primo trofeo dell’era Mourinho. Sarebbe il primo passo di un anno difficile, nel quale ci sono stati momenti delicati che sono serviti a maturare sia mentalmente che tatticamente. I giallorossi partono dalla vittoria a Torino con la quale si sono conquistati l’Europa sul campo, fattore rilevante dal punto di vista emotivo. Ancora alcuni dubbi legati alla formazione ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 23 maggio 2022) Mercoledì 25 maggio alle ore 21 all’Arena Kombëtare di Tirana si affrontanovs. Partita valevole la finale della neonata Uefa Conference League. Latermina il campionato conquistando l’Europa sul campo, ilterzo nel campionato olandese dietro Ajax e PSV.vs: da dove iniziamoLain campo per l’obbiettivo stagionale: regalare il primo trofeo dell’era Mourinho. Sarebbe il primo passo di un anno difficile, nel quale ci sono stati momenti delicati che sono serviti a maturare sia mentalmente che tatticamente. I giallorossi partono dalla vittoria a Torino con la quale si sono conquistati l’Europa sul campo, fattore rilevante dal punto di vista emotivo. Ancora alcuni dubbi legati alla formazione ...

