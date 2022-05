Roland Garros 2022, Martina Trevisan annichilisce Harriet Dart e vola al secondo turno (Di lunedì 23 maggio 2022) Si è aperta la seconda giornata, per quanto concerne il tabellone di singolare femminile, del Roland Garros 2022 di tennis: in campo, per il primo turno, la parte bassa, che ha visto oggi la vittoria di Martina Trevisan per 6-0 6-2 in un’ora e 26 minuti sulla britannica Harriet Dart. Al secondo turno per l’azzurra ci sarà la polacca Magda Linette. Nel primo set l’azzurra trova subito il break ai vantaggi del secondo gioco. Trevisan domina nella fase centrale, dove con un parziale di 12-2 vola sul 5-0, che fa da preludio alla fine del primo parziale, che arriva a seguito di un nuovo strappo ai vantaggi del sesto game, sul 6-0 dopo 33 minuti. La seconda partita vede ... Leggi su oasport (Di lunedì 23 maggio 2022) Si è aperta la seconda giornata, per quanto concerne il tabellone di singolare femminile, deldi tennis: in campo, per il primo, la parte bassa, che ha visto oggi la vittoria diper 6-0 6-2 in un’ora e 26 minuti sulla britannica. Alper l’azzurra ci sarà la polacca Magda Linette. Nel primo set l’azzurra trova subito il break ai vantaggi delgioco.domina nella fase centrale, dove con un parziale di 12-2sul 5-0, che fa da preludio alla fine del primo parziale, che arriva a seguito di un nuovo strappo ai vantaggi del sesto game, sul 6-0 dopo 33 minuti. La seconda partita vede ...

