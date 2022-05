REPUBBLICA – Regalo scudetto per il Milan, punta Osimhen (Di lunedì 23 maggio 2022) Victor Osimhen finisce nel mirino del Milan, secondo quanto riferito da REPUBBLICA i rossoneri cercano il nigeriano del Napoli. Il Milan è pronto a cambiare società con RedBird che metterà a disposizione una somma enorme per il mercato dei rossoneri, si parla di 250-300 milioni di euro. Cifre che devono essere ancora confermate, ma che comunque fanno capire quanto la nuova proprietà americana abbia voglia di investire e di portare i rossoneri a grandissimi livelli anche in Europa. Ecco perché nei sogni del Milan c’è anche Osimhen. Il nigeriano vuole restare al Napoli, ma in caso di grande offerta verrà ceduto da De Laurentiis. Ecco quanto scrive REPUBBLICA: Preso Origi a parametro zero per la panchina, Pioli ha bisogno di un centravanti di alto livello che si alterni ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 23 maggio 2022) Victorfinisce nel mirino del, secondo quanto riferito dai rossoneri cercano il nigeriano del Napoli. Ilè pronto a cambiare società con RedBird che metterà a disposizione una somma enorme per il mercato dei rossoneri, si parla di 250-300 milioni di euro. Cifre che devono essere ancora confermate, ma che comunque fanno capire quanto la nuova proprietà americana abbia voglia di investire e di portare i rossoneri a grandissimi livelli anche in Europa. Ecco perché nei sogni delc’è anche. Il nigeriano vuole restare al Napoli, ma in caso di grande offerta verrà ceduto da De Laurentiis. Ecco quanto scrive: Preso Origi a parametro zero per la panchina, Pioli ha bisogno di un centravanti di alto livello che si alterni ...

