Milan: il punto su Bernardeschi (Di lunedì 23 maggio 2022) La Juventus ha deciso di non rinnovare il contratto di Federico Bernardeschi, che negli ultimi giorni è stato proposto al Milan. Maldini... Leggi su calciomercato (Di lunedì 23 maggio 2022) La Juventus ha deciso di non rinnovare il contratto di Federico, che negli ultimi giorni è stato proposto al. Maldini...

Advertising

AntoVitiello : #Milan a un punto dallo scudetto, #Pioli: 'Abbiamo visto un video di Kobe, il lavoro non è finito' (dazn) #MilanAtalanta - sportli26181512 : Milan: il punto su Bernardeschi: La Juventus ha deciso di non rinnovare il contratto di Federico Bernardeschi, che… - milan_day : Che sia un punto di partenza > - FernandoDevil3 : #Leao in questo momento il suo rinnovo deve essere la priorità assoluta! Va premiato per bene dopo una stagione da… - NiKNiKinter : @NumerINTERi Non rispondete a vanvera, milanisti: il succo del post non è il paragone Leicester/Milan ma quello Ran… -