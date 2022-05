Lotta salvezza Serie A: Salernitana salva, Cagliari in Serie B (Di lunedì 23 maggio 2022) Lacrime di gioia e disperazione si mescolano insieme nell’ultimo atto della massima Serie italiana di calcio. Paradiso ed inferno, permanenza e retrocessione. La Lotta salvezza in Serie A è ufficialmente terminata, così come il torneo 2021/22 ed il doppio verdetto che si attendeva, dopo la vittoria dello scudetto del Milan, ha bussato alle porte delle rispettive protagoniste. La Salernitana, dopo una rincorsa clamorosa, resta in Serie A, mentre il Cagliari certifica l’anno orribile retrocedendo in Serie B. Nel peggior modo possibile, oltretutto. Gli ultimi novanta minuti avevano regalato un’enorme chance ai sardi che non hanno saputo sfruttare, purtroppo per loro, il dono della Dea ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 23 maggio 2022) Lacrime di gioia e disperazione si mescolano insieme nell’ultimo atto della massimaitaliana di calcio. Paradiso ed inferno, permanenza e retrocessione. LainA è ufficialmente terminata, così come il torneo 2021/22 ed il doppio verdetto che si attendeva, dopo la vittoria dello scudetto del Milan, ha bussato alle porte delle rispettive protagoniste. La, dopo una rincorsa clamorosa, resta inA, mentre ilcertifica l’anno orribile retrocedendo inB. Nel peggior modo possibile, oltretutto. Gli ultimi novanta minuti avevano regalato un’enorme chance ai sardi che non hanno saputo sfruttare, purtroppo per loro, il dono della Dea ...

