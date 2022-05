Iervolino: “L’ho promesso ad ADL”, sulla rivalità tra Napoli e Salernitana (Di lunedì 23 maggio 2022) Nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, in onda su Radio Marte e condotta da Raffaele Auriemma, è intervenuto Danilo Iervolino, presidente della Salernitana. Ha parlato della salvezza raggiunta dai suoi all’ultima giornata, dei programmi per la prossima stagione e dei rapporti con il Napoli e con il presidente De Laurentiis. Di seguito le sue parole: “Il calcio è la grande passione degli italiani, riesce a dare emozioni incredibili. Penso a tutte le persone presenti che potranno raccontare di esserci state. Abbiamo perso una partita contro l’Udinese che è venuta qui per vincere, ma la stessa cosa ha fatto il Venezia col Cagliari, anche per questo il calcio italiano è il più bello: è fatto di grandi valori ed emozioni”. “La salvezza ce la meritavamo, eravamo a credito con la fortuna viste le gare contro Empoli e ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 23 maggio 2022) Nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, in onda su Radio Marte e condotta da Raffaele Auriemma, è intervenuto Danilo, presidente della. Ha parlato della salvezza raggiunta dai suoi all’ultima giornata, dei programmi per la prossima stagione e dei rapporti con ile con il presidente De Laurentiis. Di seguito le sue parole: “Il calcio è la grande passione degli italiani, riesce a dare emozioni incredibili. Penso a tutte le persone presenti che potranno raccontare di esserci state. Abbiamo perso una partita contro l’Udinese che è venuta qui per vincere, ma la stessa cosa ha fatto il Venezia col Cagliari, anche per questo il calcio italiano è il più bello: è fatto di grandi valori ed emozioni”. “La salvezza ce la meritavamo, eravamo a credito con la fortuna viste le gare contro Empoli e ...

