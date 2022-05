Hall of Fame del calcio: Rummenigge dona il suo primo pallone d’oro al museo di Coverciano (Di lunedì 23 maggio 2022) Karl-Heinz Rummenigge ha donato il primo pallone d'oro vinto nell'80, Andrea Pirlo un paio di scarpini personalizzati, Antonio Cabrini l'ultima maglia indossata in Nazionale al Mondiale '86. Sono alcuni dei premiati, con i loro cimeli, all'Hall of Fame del calcio italiano, il riconoscimento istituito nel 2011 dalla Figc e dalla Fondazione museo del calcio di Coverciano (dove sono destinati i vari cimeli) per celebrare le figure che hanno lasciato un segno indelebile nella storia del nostro calcio L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 23 maggio 2022) Karl-Heinzhato ild'oro vinto nell'80, Andrea Pirlo un paio di scarpini personalizzati, Antonio Cabrini l'ultima maglia indossata in Nazionale al Mondiale '86. Sono alcuni dei premiati, con i loro cimeli, all'ofdelitaliano, il riconoscimento istituito nel 2011 dalla Figc e dalla Fondazionedeldi(dove sono destinati i vari cimeli) per celebrare le figure che hanno lasciato un segno indelebile nella storia del nostroL'articolo proviene da Firenze Post.

