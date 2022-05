Federica Pellegrini svela alcuni dettagli sull’addio al nubilato

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 23 maggio 2022) Le nozze si svolgeranno a fine agosto a Venezia, ieri 22 maggio, è stata ospite di Domenica In e di Mara Venier. L’ormai ex nuotatrice ha parlato del suo addio e delle imminenti nozze con Matteo Giunta. le nozze, si svolgeranno, come aveva già detto anche a Verissimo a fine agosto a Venezia. Insieme all’allenatore, intanto, sta cercando una casa più grande per dare più spazio ai suoi quattro bulldog francesi. “Io e Matteo abbiamo quattro cani, stiamo cercando una casa un po’ più grande a Verona, che abbia almeno un pezzo di giardino. Verona è stata la città dove ci siamo conosciuti e amati. Lui è di Pesaro. Tra noi è stato tutto molto naturale e bello. Sono molto felice. Ho fatto io il primo passo con Matteo, c’è voluto un bel po’ prima che lui cedesse. Era il mio allenatore, era cosciente del suo ruolo. Alla fine ha ceduto”. Leggi ...