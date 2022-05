Falcone | Conte | ' non ci sono bombe che possano cancellarne esempio'

(Di lunedì 23 maggio 2022) Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "L'ho sentita abbracciando Don Patriciello e ascoltando i cittadini che a Caivanoal suo fianco contro lee le minacce dei clan. L'ho sentita a Casal di Principe, nella parrocchia dove è stato ucciso don Peppe Diana, incontrando i bambini e i giovani che non vogliono più scegliere se scappare dalla propria terra o finire fra le braccia della criminalità organizzata. L'ho sentita qualche giorno fa nella voglia di impegnarsi socialmente e politicamente di tante famiglie a Torre Annunziata, Comune sciolto per condizionamenti mafiosi. L'ho sentita nell'impegno di Nicola Gratteri, su cui pende la minaccia di un attentato da parte della 'ndrangheta. E' la forza di Giovanni, un seme che germoglia nella resistenza di tanti giovani, cittadini, associazioni, imprenditori, giornalisti e uomini delle ...

