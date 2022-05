Da Commissione Ue stop patto stabilità anche per 2023, richiamo a Italia (Di lunedì 23 maggio 2022) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Le previsioni economiche di primavera della Commissione Ue, prevedono che l'economia dell'Ue continuerà a crescere nel 2022 e nel 2023. Tuttavia, mentre l'economia dell'Ue continua a mostrare resilienza, la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina ha creato un nuovo ambiente, esacerbando i venti contrari preesistenti alla crescita, che erano precedentemente previsto per placarsi. Inoltre pone ulteriori sfide alle economie dell'Ue in relazione alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico e alla dipendenza dai combustibili fossili dalla Russia. La natura specifica dello shock macroeconomico provocato dall'invasione russa dell'Ucraina, nonchè le sue implicazioni a lungo termine per le esigenze di sicurezza energetica dell'UE, richiedono un'attenta progettazione della politica fiscale nel ... Leggi su iltempo (Di lunedì 23 maggio 2022) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Le previsioni economiche di primavera dellaUe, prevedono che l'economia dell'Ue continuerà a crescere nel 2022 e nel. Tuttavia, mentre l'economia dell'Ue continua a mostrare resilienza, la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina ha creato un nuovo ambiente, esacerbando i venti contrari preesistenti alla crescita, che erano precedentemente previsto per placarsi. Inoltre pone ulteriori sfide alle economie dell'Ue in relazione alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico e alla dipendenza dai combustibili fossili dalla Russia. La natura specifica dello shock macroeconomico provocato dall'invasione russa dell'Ucraina, nonchè le sue implicazioni a lungo termine per le esigenze di sicurezza energetica dell'UE, richiedono un'attenta progettazione della politica fiscale nel ...

