Covid | 9 820 positivi e 80 vittime nelle ultime 24 ore

Advertising

Corriere : Covid, il bollettino: 9.820 nuovi casi e 80 vittime. Il tasso di positività è al 10,5% - leggoit : #covid, oltre 166mila vittime in #italia. Il bollettino di lunedì 23 maggio: 80 morti e 9.820 casi in più - zazoomblog : Covid i dati: 9.820 nuovi casi e 80 morti tasso di positività al 105%. Calano ancora i ricoveri - #Covid #dati: #9… - News24_it : Covid, le notizie di oggi. Bollettino: 9.820 casi, 80 morti. Tasso positività 10,5%. LIVE - Sky Tg24 - News24_it : Covid Italia, il bollettino del 23 maggio 2022: 9.820 nuovi casi e 80 morti - la Repubblica -

Sono 9.i nuovi contagi daregistrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 17.744. Le vittime sono invece 80, in crescita rispetto alle 34 di ieri. I ...I nuovi positivi alnelle ultime 24 ore in Italia sono 9., a fronte di 93.813 tamponi effettuati. È quanto emerge dal quotidiano bollettino sull'emergenza, emesso dal Ministero della Salute. Gli ...Sono 9.820 i nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore su 93.813 tamponi processati: il tasso di positività al 10,5%, in calo del -0,6%. Le ...I nuovi casi sono 9.820. I decessi sono 80, portando il totale a 166.032. I tamponi sono 93.813, per un tasso di positività del 10,5%, in calo rispetto all'11% di ieri. I ricoverati sono 6.388 (-12), ...