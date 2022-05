Contro la leggenda nera di Giovanni Falcone (Di lunedì 23 maggio 2022) Trent’anni dopo Giovanni Falcone è ridiventato quello che era, un uomo della Repubblica. A parte sbavature e retoriche moleste, che continuano a dimezzare il suo ricordo e lo riducono a “valori” in conflitto con le istituzioni da lui rappresentate, l’eroismo del giudice assassinato dalla mafia con la moglie e la scorta, in un pomeriggio di maggio, ha ripreso il suo posto. Da giudice istruttore, Falcone provocò e interpretò negli anni Ottanta la stagione finale della mafia siciliana, travolta dal pentitismo, con scrupolo e nel più assoluto segreto, raccogliendo le confessioni di un soldato di grado medio dell’organizzazione. Si mosse sulla scia dei “Valachi papers”, le carte alla Buscetta degli anni Sessanta sulla Cosa nostra dei Genovese, dei Gambino e dei Bonanno. Con una differenza significativa. Testimoniando pubblicamente al ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 23 maggio 2022) Trent’anni dopoè ridiventato quello che era, un uomo della Repubblica. A parte sbavature e retoriche moleste, che continuano a dimezzare il suo ricordo e lo riducono a “valori” in conflitto con le istituzioni da lui rappresentate, l’eroismo del giudice assassinato dalla mafia con la moglie e la scorta, in un pomeriggio di maggio, ha ripreso il suo posto. Da giudice istruttore,provocò e interpretò negli anni Ottanta la stagione finale della mafia siciliana, travolta dal pentitismo, con scrupolo e nel più assoluto segreto, raccogliendo le confessioni di un soldato di grado medio dell’organizzazione. Si mosse sulla scia dei “Valachi papers”, le carte alla Buscetta degli anni Sessanta sulla Cosa nostra dei Genovese, dei Gambino e dei Bonanno. Con una differenza significativa. Testimoniando pubblicamente al ...

