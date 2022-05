Con chi viaggi | Lillo e Rovazzi on the road tra risate e suspense

Leggi su tuacitymag

(Di lunedì 23 maggio 2022) Uno on theda Roma a Gubbio in compagnia di sconosciuti si trasforma in un’avventura tra, fraintendimenti e. E’ questa la base della storia al centro di Con chiil nuovo film di YouNuts!, dopo Sotto il sole di Riccione e Altrimenti ci arrabbiamo, che arriva nei cinema il 23, 24 e 25 maggio. Una commedia corale, anzi una black comedy, che vede protagonisti, Fabio, Alessandra Mastronardi e Michela De Rossi. Un film godibile, realizzato quasi totalmente in studio, grazie a una tecnologia innovativa che ha simulato ilo tra Lazio e Umbria in cui si imbarcano quattro persone che, in teoria, non si sono mai viste prima. Eppure, si capisce subito, che c’è qualcosa che non va. Ad attirare i ...