“Come lo fai tu nessuno”, gaffe hot a Domenica In: Venier senza freni (Di lunedì 23 maggio 2022) gaffe hot quella accaduta in diretta durante una puntata del programma Domenica In e fatta dalla conduttrice Mara Venier. Ecco che cosa è accaduto. È stato negli studi di Domenica in che nell’ultima puntata mandata in onda si è stati protagonisti di una gaffe con un noto personaggio. Mara Venier conduttrice Domenica In (Raiplay)La conduttrice Mara Venier infatti si è lasciata andare ad un commento che ha scatenato l’ilarità del pubblico e che era rivolto proprio al personaggio ospitato. Essendo una trasmissione in diretta non è raro in effetti che nel programma possano avvenire momenti inaspettati e che colgono di sorpresa, ma che sono però al tempo stesso un motivo in più che rende la trasmissione fresca e ... Leggi su chenews (Di lunedì 23 maggio 2022)hot quella accaduta in diretta durante una puntata del programmaIn e fatta dalla conduttrice Mara. Ecco che cosa è accaduto. È stato negli studi diin che nell’ultima puntata mandata in onda si è stati protagonisti di unacon un noto personaggio. MaraconduttriceIn (Raiplay)La conduttrice Marainfatti si è lasciata andare ad un commento che ha scatenato l’ilarità del pubblico e che era rivolto proprio al personaggio ospitato. Essendo una trasmissione in diretta non è raro in effetti che nel programma possano avvenire momenti inaspettati e che colgono di sorpresa, ma che sono però al tempo stesso un motivo in più che rende la trasmissione fresca e ...

Advertising

_Scansafatiche : @edensswife Ma come fai - levitwelve2 : @gipsylenu Non si spiegano come mai un gobbo sia felice che l’Inter perda, e arrivano a pensare alle Twitter crush… - luluemanu22 : RT @LGrullita: Ti diranno che sei pazza solo xke loro non avranno mai il coraggio di fare quello che fai tu????alle donne come te che cadono… - biscione_blog : @sexymancio Ehi, non dirlo troppo in giro, ma attenzione ai giorni tra giovedì e lunedì, potrebbe uscire qualche no… - morenoAlmare : @ottagiann Aggiornarsi…… Mario fai il bravo perché con un cc come il nostro, ad es, o due terzini come i nostri ad… -