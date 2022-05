“Ci hai fatto una vera infamata”: lite in diretta tra Caressa e Giulini (Video) (Di lunedì 23 maggio 2022) Roma, 23 mag – Quella di ieri è stata una giornata di sentenze per il campionato italiano: non si decideva solo lo Scudetto, finito nella bacheca del Milan, ma anche la lotta per la salvezza. A contendersi il quart’ultimo posto, e quindi un altro anno al sole, c’erano il Cagliari e la sorprendente Salernitana di Nicola, autrice di un’eccezionale rimonta. Alla fine, l’hanno spuntata proprio i granata, condannando i sardi alla Serie B. Dopo il deludente pareggio degli uomini di Agostini a Venezia, è intervenuto ai microfoni di Sky il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini. Che, evidentemente amareggiato, ha ingaggiato un vero corpo a corpo con Fabio Caressa. «Ci hai fatto un’infamata» Con la sconfitta a sorpresa della Salernitana contro l’Udinese, il Cagliari avrebbe potuto salvarsi vincendo sul campo del ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 23 maggio 2022) Roma, 23 mag – Quella di ieri è stata una giornata di sentenze per il campionato italiano: non si decideva solo lo Scudetto, finito nella bacheca del Milan, ma anche la lotta per la salvezza. A contendersi il quart’ultimo posto, e quindi un altro anno al sole, c’erano il Cagliari e la sorprendente Salernitana di Nicola, autrice di un’eccezionale rimonta. Alla fine, l’hanno spuntata proprio i granata, condannando i sardi alla Serie B. Dopo il deludente pareggio degli uomini di Agostini a Venezia, è intervenuto ai microfoni di Sky il presidente del Cagliari, Tommaso. Che, evidentemente amareggiato, ha ingaggiato un vero corpo a corpo con Fabio. «Ci haiun’» Con la sconfitta a sorpresa della Salernitana contro l’Udinese, il Cagliari avrebbe potuto salvarsi vincendo sul campo del ...

