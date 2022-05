Capaci, l'ex giudice Carnevale: 'Falcone esaltato al di là dei suoi meriti effettivi' (Di lunedì 23 maggio 2022) L'ex presidente della prima sezione penale della Cassazione Corrado Carnevale si prende il lusso di voler ridimensionare la figura di Giovanni Falcone: 'Giovanni Falcone era considerato il magistrato ... Leggi su globalist (Di lunedì 23 maggio 2022) L'ex presidente della prima sezione penale della Cassazione Corradosi prende il lusso di voler ridimensionare la figura di Giovanni: 'Giovanniera considerato il magistrato ...

