Black-out su Moby da Olbia a Genova: paura passeggeri (Di lunedì 23 maggio 2022) Un Black-out improvviso sul traghetto Moby Drea, in viaggio da Olbia a Genova nella notte tra sabato e domenica, dovuto all'inquinamento del carburante, ha fatto vivere momenti di apprensione ai 558 passeggeri a bordo. La nave – come riporta il quotidiano La Nuova Sardegna – si è fermata al largo di Aleria, di fronte alla costa occidentale della Corsica, per poi procedere lentamente verso Genova, dove è arrivata ieri alle 12."A causa dell'inquinamento del carburante con acqua – spiegano dalla compagnia di navigazione all'ANSA – per motivi di sicurezza il generatore principale è stato staccato ed è entrato in funzione il generatore di emergenza". Il Black-out, nel cuore della notte, ha spaventato i passeggeri, alcuni dei quali – come racconta La ...

