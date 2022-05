Avellino | un giocatore straniero aggredito dai tifosi dopo la gara col Foggia | tre arresti

Agenzia_Ansa : Un calciatore straniero dell'Avellino è stato minacciato e denudato dopo la disfatta con il Foggia persa dagli irpi… - ParliamoDiNews : Avellino, giocatore aggredito e denudato dopo la sconfitta. Arrestati 3 tifosi #Giugliano #Marano #Villaricca… - SkySport : Serie C, Avellino: giocatore aggredito e denudato dopo sconfitta, arrestati tre tifosi #SkySport #SerieC #Avellino - zazoomblog : «Sei indegno per quella maglia…» agguato ultras a un giocatore dell’Avellino: spogliato per strada dopo una sconfit… - codeghino10 : RT @Agenzia_Ansa: Un calciatore straniero dell'Avellino è stato minacciato e denudato dopo la disfatta con il Foggia persa dagli irpini per… -

Il calciatore è stato bloccato mentre tornava a casa, in auto, con un compagno di squadra. All'Avellino, in quella gara di play off di serie C, sarebbe bastato anche un pareggio per nutrire ancora la speranza di promozione. La Digos sugli ultras contro il calciatore dell'Avellino: 'Una spedizione punitiva'. Il giocatore che ha subìto l'aggressione dopo la sconfitta con la squadra avversaria si chiama Claudiu Micovschi. Bruttissimo episodio per Micovschi, giocatore dell'Avellino, subito dopo la sconfitta contro il Foggia nei Play Off di Serie C: il calciatore ha infatti subito la violenza di tre ultrà che hanno bloccato, minacciato e denudato un calciatore straniero dell'Avellino dopo la disfatta interna con il Foggia dello scorso 4 maggio, persa dagli irpini per 2 a 1, ritenendolo indegno di vestire la maglia.