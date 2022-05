Atalanta | Bargiggia | “Mi sorprende la riconferma di Gasperini e che siano fuori da tutto Juve-Koulibaly? Non mi risulta”

(Di lunedì 23 maggio 2022)– A 1 Football Club, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto lo storico giornalista Mediaset, Paolo. Sulle Romane, l’e la Fiorentina “L’dami, e sopratmiche ladi. A lui era stata proposta la panchina del Genoa, ma ha rifiutato per rimanere all’, ma secondo me il suo ciclo è ampiamente finito. La Fiorentina ha fatto un percorso importante, mentre la Lazio ha fatto sicuramente meglio della Roma. Sarri merita più elogi di Mourinho, percgè il portoghese non ha mai espresso un buon calcio.” Su ...

programma televisivo ideato da Luca Cerchione e condotto da Paolo in onda su Foto Ema ... Fallo sul primo gol del Milan contro l'Il contatto c'è, il fallo si poteva fischiare. ...De Laurentiis ha inseguito due volte il tecnico attuale dell'. Tutto questo per dire che la ... "Oliveira non è ancora chiuso, ma ... MERCATO - Bargiggia: "Koulibaly alla Juventus non mi risulta, il Napoli parlerà con Ospina e Mertens, Mathias Olivera Trattativa ferma, piacciono Cambiaso, Rogerio, Hickey e Parisi" Sull'episodio tra Kalulu e Pessina in Milan-Atalanta non è intervenuto il Var. Come mai "Quello è fallo per me, per la dinamica. Pessina era spalle alla porta, ha preso un colpo da dietro, ed è ...