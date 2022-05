Ultime Notizie – Ucraina, Duda: “Solo Kiev ha diritto decidere suo futuro” (Di domenica 22 maggio 2022) “Si sono sentite voci preoccupanti, che sostengono che l’Ucraina dovrebbe cedere alle richieste di Putin. Solo l’Ucraina ha il diritto di decidere del suo futuro…niente su di voi senza di voi”. Lo ha detto il presidente polacco Andrzej Duda, parlando davanti al Parlamento di Kiev, primo leader straniero a intervenire in presenza dall’inizio dell’invasione russa il 24 febbraio scorso. Duda sta facendo campagna perché l’Ucraina ottenga lo status di Paese candidato all’ingresso nell’Ue il prima possibile. Il capo dello Stato polacco aveva già visitato Kiev dopo lo scoppio della guerra, in aprile, e aveva anche incontrato il presidente Volodymyr Zelensky. Di ritorno a Kiev, ha accusato ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 22 maggio 2022) “Si sono sentite voci preoccupanti, che sostengono che l’dovrebbe cedere alle richieste di Putin.l’ha ildidel suo…niente su di voi senza di voi”. Lo ha detto il presidente polacco Andrzej, parlando davanti al Parlamento di, primo leader straniero a intervenire in presenza dall’inizio dell’invasione russa il 24 febbraio scorso.sta facendo campagna perché l’ottenga lo status di Paese candidato all’ingresso nell’Ue il prima possibile. Il capo dello Stato polacco aveva già visitatodopo lo scoppio della guerra, in aprile, e aveva anche incontrato il presidente Volodymyr Zelensky. Di ritorno a, ha accusato ...

Offensiva russa nel Donbass, dove Mosca secondo l'intelligence britannica schiera tank Terminator di nuova generazione. I russi fanno sapere di aver distrutto con missili di precisione nelle ultime 24 ore 13 siti militari 4 depositi di munizioni e 3 posti di comando ucraini. Zelensky parla di situazione estremamente difficile. Secondo l'amministrazione militare di Lugansk, i russi tentano ...