Ucraina, la first lady: “Nessuno mi porta via mio marito, neanche la guerra” (Di domenica 22 maggio 2022) (Adnkronos) – “Nessuno mi porta via mio marito, nemmeno la guerra”. Lo ha detto la first lady Ucraina, Olena Zelenska, in un’intervista concessa a Rada Tv, insieme al marito Volodymyr Zelensky. “Non posso dire che sia cambiato molto dall’inizio di questa guerra. Era e rimane un uomo e una persona affidabile. Il suo punto di vista non è cambiato”, sostiene la moglie del presidente ucraino. Che poi rivela di “non averlo visto per due mesi e mezzo”, dopo l’inizio della guerra, “ci parlavamo solo al telefono”. Poi, la first lady si dice “grata” al giornalista, perché, intervistandoli entrambi, “hanno avuto l’opportunità di passare del tempo insieme”. L'articolo proviene da Italia ... Leggi su italiasera (Di domenica 22 maggio 2022) (Adnkronos) – “mivia mio, nemmeno la”. Lo ha detto la, Olena Zelenska, in un’intervista concessa a Rada Tv, insieme alVolodymyr Zelensky. “Non posso dire che sia cambiato molto dall’inizio di questa. Era e rimane un uomo e una persona affidabile. Il suo punto di vista non è cambiato”, sostiene la moglie del presidente ucraino. Che poi rivela di “non averlo visto per due mesi e mezzo”, dopo l’inizio della, “ci parlavamo solo al telefono”. Poi, lasi dice “grata” al giornalista, perché, intervistandoli entrambi, “hanno avuto l’opportunità di passare del tempo insieme”. L'articolo proviene da Italia ...

