Tudor: «Futuro? Vedremo se ci sono i presupposti per continuare a Verona». Le parole del tecnico scaligero Igor Tudor ha parlato nel post partita di Lazio-Verona. Queste le dichiarazioni del tecnico degli scaligeri MATCH – «Pareggio giusto contro una squadra di campioni come la Lazio, non era scontato». CASALE – «A gennaio Casale è stato vicino alla Lazio? È una sua riflessione, mi chiedi di confermare un tuo gossip. Casale è al primo anno in Serie A, ha fatto delle robe pazzesche. Ha velocità, ha fisico, ha tutto. Ha tanti margini di crescita, ha fatto un campionato importante. Ha 23 anni, non so dove può arrivare ma può fare cose importanti». HONGLA – «Martin ha fatto una partita strepitosa contro il miglior centrocampista della Serie A, che è Milinkovic». BROZOVIC E SMS – «Brozovic e non Milinkovic come miglior centrocampista del campionato? Non hanno lo stesso ruolo. Brozo è più forte perché è ...

