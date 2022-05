Spalletti: «La partita di oggi è la dimostrazione della serietà della squadra» (Di domenica 22 maggio 2022) Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sfida vinta contro lo Spezia. «La partita di oggi è la dimostrazione che si è avuto a che fare con ragazzi seri e con una squadra seria. Molti di loro non giocavano da diverse partite e invece si sono fatti trovare pronti. Gli allenamenti sono stati svoti in maniera corretta, hanno avuto la disponibilità a farsi trovare pronti. E poi ci sono stati tre gol bellissimi». Tanti giovani in campo. «Soprattutto nel finale abbiamo avuto la possibilità di far giocare anche Marfella che ha fatto un intervento da portiere top. Avere avuto la serietà e la disponibilità dei calciatori è la cosa più importante per un tecnico». Quando è stata interrotta la partita lei é stato il primo a correre a ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 22 maggio 2022) Il tecnico del Napoli, Luciano, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sfida vinta contro lo Spezia. «Ladiè lache si è avuto a che fare con ragazzi seri e con unaseria. Molti di loro non giocavano da diverse partite e invece si sono fatti trovare pronti. Gli allenamenti sono stati svoti in maniera corretta, hanno avuto la disponibilità a farsi trovare pronti. E poi ci sono stati tre gol bellissimi». Tanti giovani in campo. «Soprattutto nel finale abbiamo avuto la possibilità di far giocare anche Marfella che ha fatto un intervento da portiere top. Avere avuto lae la disponibilità dei calciatori è la cosa più importante per un tecnico». Quando è stata interrotta lalei é stato il primo a correre a ...

