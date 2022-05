Ranocchia saluta l’Inter | «Speravo di finire in maniera diversa Un gran peccato»

(Di domenica 22 maggio 2022) Al termine di Inter Sampdoria Andreahato il popolo nerazzurro dopo la sua ultima apparizione con il club Non è stato il finale che si aspettava Andreacon la maglia del. Il difensore nerazzurro ai microfoni di Dazn ha cosìto il club. Le dichiarazioni: ADDIO – «diin, unper il lavoro che abbiamo fatto quest’anno. Ringrazio tutti, la Curva, i tifosi, tutti quelli che mi sono stati vicino. Personalmente sono contento di quel che ho fatto e che ho dato. Quel brutto periodo di un mese e mezzo ci ha fatto perdere tanti punti e c’è rammarico per quello. Futuro? A mente fredda valuterò il da farsi». CONTINUA SU INTER NEWS ...

6:San Siro e si gode i cori del pubblico). Bastoni 6,5: Partita priva di ogni patema, da suo lato c'è Candreva che non affonda mai e lo stesso fa Thorsby. (Dal 14' s.t. Dimarco 6: ...Skriniar,, D'Ambrosio dovrebbero agire in difesa. Davanti spazio al duo argentino Correa - Lautaro. C'è un attaccante che: si tratta di Martin Satriano che si trasferisce in prestito ...Al termine di Inter Sampdoria Andrea Ranocchia ha salutato il popolo nerazzurro dopo la sua ultima apparizione con il club Non è stato il finale che si aspettava Andrea Ranocchia con la maglia ...Hanno il sapore dell’addio le parole di Ranocchia dopo la vittoria con la Samp, una vittoria inutile visto il successo del Milan a Reggio Emilia: “Speravo di finire in maniera diversa – le parole a ...