Presidente polacco Duda in Ucraina, interverrà in Parlamento (Di domenica 22 maggio 2022) Il Presidente polacco Andrzej Duda é arrivato in Ucraina, dove interverrà al Parlamento. Lo rende noto la presidenza della Polonia sul suo account Twitter, sottolineando che Duda sarà il primo capo di ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 22 maggio 2022) IlAndrzejé arrivato in, doveal. Lo rende noto la presidenza della Polonia sul suo account Twitter, sottolineando chesarà il primo capo di ...

