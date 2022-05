L'Orizzonte è campione d'Italia per la 22ª volta! Il Padova si arrende in gara - 4 (Di domenica 22 maggio 2022) Scudetto numero 22. Nella 'Smorfia' napoletana rappresenta la pazzia: non era da pazzi pronosticare l'Orizzonte di nuovo tricolore nella pallanuoto donne, ma stavolta le siciliane non partivano in ... Leggi su gazzetta (Di domenica 22 maggio 2022) Scudetto numero 22. Nella 'Smorfia' napoletana rappresenta la pazzia: non era da pazzi pronosticare l'di nuovo tricolore nella pallanuoto donne, ma stavolta le siciliane non partivano in ...

