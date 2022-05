L'eredità, Alessandro si blocca sulla 'soglia' e non digerisce il 'gambero' (Di domenica 22 maggio 2022) A L'eredità ne succedono tante, perciò ogni puntata è imperdibile e speciale. In questo periodo i telespettatori fanno il tifo per l'ultimo arrivato di nome Elia, che ha 20 anni ed è milanese. Sin dalla sua apparizione, il ragazzo ha saputo farsi notare per la sua vivacità incrollabile e per la sua simpatia. Dopo il successo del Prime Time, ecco che la puntata domenicale ha aperto le porte a dei nuovi concorrenti. Sarà riuscito Elia a preservare la sua presenza all'interno del game show di Rai 1? La fase finale, però, ha riservato al campione un finale a dir poco indigesto! L'eredità, Flavio Insinna mostra il disegno del piccolo Alessandro La puntata del 22 maggio de L'eredità si è aperta con Flavio Insinna che ha mostrato il disegno di Leonardo Cossa, definendo il bambino 'un'anima pura'. Il conduttore ha apprezzato ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 22 maggio 2022) A L'ne succedono tante, perciò ogni puntata è imperdibile e speciale. In questo periodo i telespettatori fanno il tifo per l'ultimo arrivato di nome Elia, che ha 20 anni ed è milanese. Sin dalla sua apparizione, il ragazzo ha saputo farsi notare per la sua vivacità incrollabile e per la sua simpatia. Dopo il successo del Prime Time, ecco che la puntata domenicale ha aperto le porte a dei nuovi concorrenti. Sarà riuscito Elia a preservare la sua presenza all'interno del game show di Rai 1? La fase finale, però, ha riservato al campione un finale a dir poco indigesto! L', Flavio Insinna mostra il disegno del piccoloLa puntata del 22 maggio de L'si è aperta con Flavio Insinna che ha mostrato il disegno di Leonardo Cossa, definendo il bambino 'un'anima pura'. Il conduttore ha apprezzato ...

Advertising

ElenCaSc : #leredità Alessandro con 250.000 di #eredita è il nuovo campione e va alla #ghigliottina con un bel bottino.… - MS86ITA : #eredita “Amico” Alessandro… dai… - loro_alessandro : Il post è fazioso. Inzaghi è al suo primo anno all’Inter, ha raccolto un’eredità pesante, ha fatto a meno di 3 feno… - FORZARO55584288 : RT @FrancescoRapone: Oggi per me è un giorno specialissimo! Oggi per la prima volta andrò a vedere la @OfficialASRoma insieme al mio piccol… - bartsimpson9b : Alessandro Cattelan Laura Pausini Mika Non vorrei proprio essere nei panni di chi raccoglierà la loro eredità. #Eurovision #ESCita -