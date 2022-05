Lega, Salvini chiede nuova assemblea costituente (Di domenica 22 maggio 2022) “A me piacerebbe che assieme ai parlamentari gli italiani votassero nel 2023 anche una bella assemblea costituente. Si potrebbero scegliere 100 personalità d’eccellenza, anche al di fuori del mondo dei partiti, per rileggere e aggiornare la nostra Costituzione“. Lo dice Matteo Salvini, leader della Lega, a margine del suo intervento alla Scuola di formazione politica del partito a Milano. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 22 maggio 2022) “A me piacerebbe che assieme ai parlamentari gli italiani votassero nel 2023 anche una bella. Si potrebbero scegliere 100 personalità d’eccellenza, anche al di fuori del mondo dei partiti, per rileggere e aggiornare la nostra Costituzione“. Lo dice Matteo, leader della, a margine del suo intervento alla Scuola di formazione politica del partito a Milano. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

