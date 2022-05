Inter-Sampdoria, Giampaolo: “Fatto un buon primo tempo” (Di domenica 22 maggio 2022) Marco Giampaolo nel post partita di Inter-Sampdoria, match della trentottesima giornata della Serie A 2021/2022 L’allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo, al termine del match perso per 3 a 0 contro l’Inter, e valevole per l’ultima giornata della Serie A 2021/2022, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di DAZN. “L’Inter è una squadra forte che 9 volte su 10 vince contro la Samp, però abbiamo Fatto un buon primo tempo e abbiamo avuto qualche occasione. Dopo l’1-0 è venuta fuori la loro qualità e abbiamo mollato un po’, ma fino a quando ci siamo aiutati, avevamo Fatto una buona gara anche nel possesso palla. Altrimenti la partita ... Leggi su intermagazine (Di domenica 22 maggio 2022) Marconel post partita di, match della trentottesima giornata della Serie A 2021/2022 L’allenatore dellaMarco, al termine del match perso per 3 a 0 contro l’, e valevole per l’ultima giornata della Serie A 2021/2022, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di DAZN. “L’è una squadra forte che 9 volte su 10 vince contro la Samp, però abbiamoune abbiamo avuto qualche occasione. Dopo l’1-0 è venuta fuori la loro qualità e abbiamo mollato un po’, ma fino a quando ci siamo aiutati, avevamounaa gara anche nel possesso palla. Altrimenti la partita ...

