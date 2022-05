“Il rosa è un colore da femmine”: il figlio di Fedez ci capisce più di suo padre (Di domenica 22 maggio 2022) Roma, 22 mag — Il piccolo Leone Ferragnez, figlio di Fedez e di Chiara Ferragni, ha solo 4 anni ma già «marca male». Oppure benissimo, a seconda del punto di vista. Nonostante gli smalti del padre, il sostegno al ddl Zan, i ripetuti inviti social da parte di entrambi i genitori ad abbattere gli stereotipi eteronormativi e patriarcali, quel piccolo teppista di Leone Lucia si ostina a esprimere opinioni decisamente invise ai sostenitori dell’uguaglianza di genere: ad esempio, che il rosa è un colore da femminucce, e il blu da maschi. Il figlio di Fedez contro l’uguaglianza di genere Lo ha affermato pubblicamente lo stesso figlio di Fedez, in uno delle migliaia di video che lo vedono protagonista suo malgrado su Instagram e TikTok. Nel ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 22 maggio 2022) Roma, 22 mag — Il piccolo Leone Ferragnez,die di Chiara Ferragni, ha solo 4 anni ma già «marca male». Oppure benissimo, a seconda del punto di vista. Nonostante gli smalti del, il sostegno al ddl Zan, i ripetuti inviti social da parte di entrambi i genitori ad abbattere gli stereotipi eteronormativi e patriarcali, quel piccolo teppista di Leone Lucia si ostina a esprimere opinioni decisamente invise ai sostenitori dell’uguaglianza di genere: ad esempio, che ilè unda femminucce, e il blu da maschi. Ildicontro l’uguaglianza di genere Lo ha affermato pubblicamente lo stessodi, in uno delle migliaia di video che lo vedono protagonista suo malgrado su Instagram e TikTok. Nel ...

pisa676 : RT @celhoceruleo: Altro che #GenderReveal… “Il rosa è un colore da femmine”. Ma fottetevi. #pinkispunk - Felyorfelix : Ma con il gender fluid politicamente ineccepibile come si fa' quando ti nasce la creatura una coccarda mix rosa azz… - TOPGAMING43 : Mehek – Set di 5 grandi sacchetti per riporre vestiti, per riporre abiti Saree Lengha, organizer per guardaroba, co… - Ucio2 : @onevoicetosing Ti si è sbiadito il pollice verde e ne ha risentito pure il colore della rosa. (Tieni presente che… - CORDESCOM : RT @flayawa: @Corriere Notiziona eh! Comunque lo dice anche mio figlio (5 anni) nonostante nessuno gli abbia mai detto che “il rosa è da f… -