Creme con filtri UV: un ingrediente presente in tutti i solari è nocivo, ATTENZIONE! (Di domenica 22 maggio 2022) In questo periodo, uno dei temi più scottanti riguarda le Creme con filtri UV. Il focus è stato acceso dalla statunitense FDA (Food and Drug Administration), ovvero l’organizzazione governativa americana che regola e verifica i prodotti farmaceutici e alimentari. Per fare il punto in maniera dettagliata, si è avvalsa della collaborazione dell’EWG (Environmental Working Group) un ente no profit dedito alla ricerca nel settore ambientale. L’ingrediente su cui si sono soffermati gli studiosi ha un’origine chimica: si tratta dell’avobenzone, presente in quasi tutti i solari in commercio. Cosa ne è emerso? Curiose? Iniziamo! Creme con filtri UV: l’avonbenzone è pericoloso? Noi di Non Solo Riciclo vi abbiamo più volte invitate a controllare sempre l’INCI ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 22 maggio 2022) In questo periodo, uno dei temi più scottanti riguarda leconUV. Il focus è stato acceso dalla statunitense FDA (Food and Drug Administration), ovvero l’organizzazione governativa americana che regola e verifica i prodotti farmaceutici e alimentari. Per fare il punto in maniera dettagliata, si è avvalsa della collaborazione dell’EWG (Environmental Working Group) un ente no profit dedito alla ricerca nel settore ambientale. L’su cui si sono soffermati gli studiosi ha un’origine chimica: si tratta dell’avobenzone,in quasiin commercio. Cosa ne è emerso? Curiose? Iniziamo!conUV: l’avonbenzone è pericoloso? Noi di Non Solo Riciclo vi abbiamo più volte invitate a controllare sempre l’INCI ...

arual812 : RT @senzalaefinale: @clitemnestr4 @anikeatable @DrSemola Le nostre mani (anche pulite, peggio mi sento se con creme, oli etc) andranno sicu… - Will_Saronno : @Donnerstimme Peggio di quello che faccio io con le creme viso ?? - lucdilo : @swamilee @gabrielevalmont @sfnnicita Questa era per intolleranti al lattosio: la base di pan di Spagna (o come que… - dony_467 : RT @senzalaefinale: @clitemnestr4 @anikeatable @DrSemola Le nostre mani (anche pulite, peggio mi sento se con creme, oli etc) andranno sicu… - senzalaefinale : @clitemnestr4 @anikeatable @DrSemola Le nostre mani (anche pulite, peggio mi sento se con creme, oli etc) andranno… -