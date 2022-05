Campionati Nazionali Universitari | pioggia di medaglie per l’atletica bergamasca

(Di domenica 22 maggio 2022)di medaglia peraiin corso a Cassino. Il movimento orobico si è confermato uno dei bacini più floridi dell’intera penisola aggiudicandosi nel corso della prima giornata di gare quattro argenti e due bronzi. A guidare la spedizione sono stati gli atleti del CUS Bergamo che si sono distinti nelle distanze più brevi conquistando con Roberto Rigali la piazza d’onore nei 100 metri. Capace di dominare la propria batteria in 10”89, il rappresentante dell’ateneo orobico si è migliorato di due decimi in finale dovendosi inchinare soltanto ad Antonio Moro (CUS Sassari). Medesimo discorso per Fabio Izzo che si è distinto nei 110 metri ostacoli arrendendosi soltanto ad Andrea Pacitto (CUS Ancona). Dopo essersi imposto nei turni ...

Advertising

Nuotomania : DA - cinziamitika : @usodistorto @elturro666 @marcoconterio @ECAEurope @andagn No. Ceferin voleva escluderli dai campionati nazionali. - D80Gir : @AlessioPiana130 Io ho visto con viva e vibrante soddisfazione quasi tutte le gare della STK1000. Secondo gli adde… - D80Gir : @AlessioPiana130 È mio modesto parere che la STK1000 e 600 nei campionati nazionali ha ancora un senso. Nel mondial… - alebugni1 : @PierangeloDipal @tancredipalmeri La tendenza dei campionati nazionali é la stessa. Infatti un vero fair-play finan… -

Offre le dirette delle principali competizionie internazionali, notiziari e rubriche ... Andrea De Luca ore 23:30 Calcio Nazionale:Europei Under 17 3a giornata gruppo A: ...Tra i principalitroviamo l'ultima giornata sia in Premier League e Liga . Nel massimo ... Per lericordiamo che proseguono le gare della fase a gironi dell' Europeo under 17 dove ...Una grande soddisfazione per la sezione Pattinaggio Artistico della Polisportiva Mens Sana 1871 arriva dall’Umbria. La pattinata di Francesca Acito infatti conquista il cuore di Foligno e si aggiudica ...Lo stadio delle Palme di Palermo sta ospitando in questo weekend i campionati italiani "Promozione" di atletica leggera della Fisdir. E’ dal 2017 che l’Anthropos detiene questo trofeo, che ha intenzio ...