Boeing Starliner, missione compiuta: attracco alla ISS riuscito, ora pronta per i passeggeri (Di domenica 22 maggio 2022) missione riuscita, la capsula a firma Boeing, Starliner, ha attraccato al modulo preposto della Iss, la stazione spaziale internazionale. L'operazione è stata portata a termine nelle scorse ore, anche se rispetto alla tabella di marcia c'è stato un lieve ritardo, circa 60 minuti, a causa di alcuni controlli finali durante le manovre. Boeing Starliner, 22/5/2022 – Computermagazine.itNulla comunque di preoccupante visto che alla fine la missione è riuscita alla perfezione, e grazie alla stessa, un volo di prova, si è potuto dimostrato quanto il trasporto di passeggeri o di "comuni mortali" sulla stazione spaziale internazionale sia sicuro. Una missione che apre quindi a grandi e immense ...

