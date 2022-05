Accoglimi | il sistema comunale di orientamento psicologico per adolescenti

(Di domenica 22 maggio 2022) Realizzare undi accompagnamento perpersonalizzato e integrato al fine di prevenire la cronicizzazione del disagio e la sua manifestazione in forme più o meno violente. È l’obiettivo di Accoglimi, progetto del Comune di Milano dedicato alle ragazze e ai ragazzi tra i 14 e i 18 anni – circa 60.000 i milanesi che rientrano in questa fascia d’età – e alle loro famiglie, con lo scopo di offrire unnell’affrontare le difficoltà che caratterizzano questa particolare fase della crescita e, eventualmente, indirizzare gli utenti verso la rete dei servizi specialistici sanitari, educativi e ricreativi della città. “I ragazzi e le ragazze – spiega Anna Arcari, psicologa, psicoterapeuta e presidente della Cooperativa Minotauro – hanno bisogno di contesti che li sappiano accogliere e ...

...si sono svolti anche attraverso le videocall per rispettare il distanziamento 'è il ... La salute mentale non può essere considerata un tema di serie B ed è importante che ilsanitario ...La salute mentale non può essere considerata un tema di serie B ed è importante che il... Mapunta anche a coinvolgere le scuole e i quartieri attraverso percorsi di gruppo dedicati a ...