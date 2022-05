Udinese, Cioffi: «Domani la formazione migliore per vincere» – VIDEO (Di sabato 21 maggio 2022) Gabriele Cioffi, allenatore dell’Udinese, ha parlato alla vigilia della sfida contro la Salernitana: ecco le sue dichiarazioni Gabriele Cioffi ha parlato a Udinese TV alla vigilia del match con la Salernitana. PARTITA – «E’ stato un piacere vivere la settimana. I ragazzi sono attaccati con la testa, nonostante lo scivolone contro lo Spezia abbia lasciato amaro in bocca a tutti, abbiamo tenuto fede al proposito di andare in vacanza dopo il 23 maggio. L’obiettivo è di fare una prestazione solida e ambiziosa». COSA SI ASPETTA – «La partita dell’andata è il passato ma è un passato che ci ha insegnato e da cui vogliamo imparare. Domani ci aspettiamo più partite nella partita, il primo scenario che ci prospettiamo è quello di una Salernitana diretta che proverà a schiacciarci e a far gol subito ma ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 21 maggio 2022) Gabriele, allenatore dell’, ha parlato alla vigilia della sfida contro la Salernitana: ecco le sue dichiarazioni Gabrieleha parlato aTV alla vigilia del match con la Salernitana. PARTITA – «E’ stato un piacere vivere la settimana. I ragazzi sono attaccati con la testa, nonostante lo scivolone contro lo Spezia abbia lasciato amaro in bocca a tutti, abbiamo tenuto fede al proposito di andare in vacanza dopo il 23 maggio. L’obiettivo è di fare una prestazione solida e ambiziosa». COSA SI ASPETTA – «La partita dell’andata è il passato ma è un passato che ci ha insegnato e da cui vogliamo imparare.ci aspettiamo più partite nella partita, il primo scenario che ci prospettiamo è quello di una Salernitana diretta che proverà a schiacciarci e a far gol subito ma ...

Advertising

SalernoSport24 : ??? Conferenza stampa per Gabriele Cioffi ??? 'Lo stadio ci darà adrenalina' ??? Leggi l'articolo su #SalernoSport24… - Ansa_Fvg : Calcio: Cioffi, a Salerno clima infuocato alzerà adrenalina. Nell'Udinese tanti assenti,in dubbio anche Pussetto e… - ottopagine : Salernitana-Udinese, Cioffi: «Andremo in vacanza dopo il 23 maggio» #Salerno - granatissimi : Salernitana-Udinese, Cioffi: «Andremo in vacanza dopo il 23 maggio» - serieAnews_com : ?? #SalernitanaUdinese, #Cioffi pronto a dare filo da torcere ai ragazzi di #Nicola: 'In campo con la formazione mig… -