Treviso, schianto in moto contro un trattore: morto sul colpo a 42 anni (Di sabato 21 maggio 2022) Tragico incidente a Carbonera (Treviso): un motociclista, P. B 42enne di Casier, ha perso la vita nello schianto con un trattore. L'impatto è avvenuto oggi pomeriggio, 21 maggio, poco prima delle 16 ... Leggi su leggo (Di sabato 21 maggio 2022) Tragico incidente a Carbonera (): unciclista, P. B 42enne di Casier, ha perso la vita nellocon un. L'impatto è avvenuto oggi pomeriggio, 21 maggio, poco prima delle 16 ...

Advertising

tribuna_treviso : Lo schianto a Carbonera, pochi metri dopo il confine con Treviso. Nell’impatto violentissimo ha perso la vita un mo… - Gazzettino : Ape Car sventrata dallo schianto con una Ducati: resta con le gambe incastrate tra le lamiere - tribuna_treviso : Lo schianto è avvenuto all’incrocio con via Fontane. Il motociclista è stato portato in ospedale con l’elicottero. - infoitinterno : Schianto in moto, muore a 26 anni | Oggi Treviso | News | Il quotidiano con le notizie di Treviso e Provincia: Oggi… - gianschi13 : RT @tribuna_treviso: Ricoverato all’ospedale di Mestre, i sanitari non hanno potuto salvargli l’arto. Ferita anche la ragazza di Nervesa ch… -