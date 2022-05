(Di sabato 21 maggio 2022) Buone notizie per Stefano: hato lae ora. Lo rende noto Andrea Barbanera, direttore della...

Advertising

repubblica : Torino, Stefano Tacconi lascia la terapia intensiva: ora respira autonomamente - Gazzetta_it : Tacconi lascia la terapia intensiva. I medici: 'È in buono stato' - Giornaleditalia : #italpresssport Tacconi lascia la terapia intensiva, medici ottimisti - SportRepubblica : Stefano Tacconi lascia la terapia intensiva: ora respira autonomamente [aggiornamento delle 11:38] - mister_ricci : ? Continuano ad arrivare buone notizie sulle condizioni di salute di Stefano Tacconi: #FinoAllaFine #Allegri… -

I miglioramenti Dopo il malore del 23 aprile scorsoaveva fatto piccoli progressi e da una decina di giorni i miglioramenti sono stati "molto importanti" come ha scritto il figlio Andrea ...Stefano, ricoverato all'ospedale di Alessandria dallo scorso 23 aprile per una emorragia cerebrale, è stato trasferito dalla Terapia Intensiva al reparto di Neurochirugia. Lo rende noto Andrea ...TORINO, 21 MAG - Stefano Tacconi, ricoverato all'ospedale di Alessandria dallo scorso 23 aprile per una emorragia cerebrale, è stato trasferito dalla Terapia Intensiva al reparto di Neurochirugia. Lo ...ALESSANDRIA - Stefano Tacconi continua a migliorare e gli ultimi progressi sono considerevoli. Arrivano buone notizie dall'ospedale di Alessandria dove l'ex portiere della Juventus e della Nazionale è ...