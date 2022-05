Stop ai combattimenti | Zelensky richiama il battaglione Azov | Nel Donbass è l' inferno

(Di sabato 21 maggio 2022) Nel"è l'". Il presidente ucraino Volodymyrha descritto così la situazione nell'Est del Paese dove infuriano icon l'esercito russo. Le forze di Mosca hanno "completamente distrutto" la regione orientale ucraina, ha aggiunto, accusando la Russia di aver condotto "bombardamenti insensati". Le forze armate ucraine hanno riferito di bombe russe su 54 località nelle regioni di Donetsk e Luhans in 24 ore. Secondo Kiev 20 civili sono stati uccisi e almeno 50 sono rimasti feriti. Nell'acciaieriastal, dove per settimane i combattenti ucraini sono rimasti asserragliati mentre le truppe russe avanzavano su Mariupol, i vertici militari di Kiev hanno dato l'ordine ai soldati di fermare ie di "smettere di difendere la città per salvare ...

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) - Il cuore della guerra è nel Donbass settentrionale e soprattutto sulle rive del fiume Donec, dove ormai si combatte giorno e ...