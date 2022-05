Spalletti: «Il mio ambiente naturale è la campagna, nella confusione cittadina non sono a mio agio» (Di sabato 21 maggio 2022) sono pur sempre un uomo di campagna, ha detto Luciano Spalletti: quella è casa mia, in quel mondo mi trovo meglio che in città. Questo è il succo delle parole rilasciate alla stampa durante la conferenza di presentazione di Spezia-Napoli. Ne ha parlato quando gli è stato chiesto cosa farà il giorno dopo la partita, a campionato ormai concluso. «Me ne vado a casa mia in Toscana, in campagna, mi piace quel mondo lì, nella confusione cittadina non mi trovo a mio agio, anche se poi mi piace starci. Il mio ambiente naturale è la campagna, mi fermerei anche volentieri a La Spezia, perché mia moglie è di lì e due miei figli sono nati lì, ma vado in Toscana. Portarmi un quadretto di Napoli? Ci ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 21 maggio 2022)pur sempre un uomo di, ha detto Luciano: quella è casa mia, in quel mondo mi trovo meglio che in città. Questo è il succo delle parole rilasciate alla stampa durante la conferenza di presentazione di Spezia-Napoli. Ne ha parlato quando gli è stato chiesto cosa farà il giorno dopo la partita, a campionato ormai concluso. «Me ne vado a casa mia in Toscana, in, mi piace quel mondo lì,non mi trovo a mio, anche se poi mi piace starci. Il mioè la, mi fermerei anche volentieri a La Spezia, perché mia moglie è di lì e due miei figlinati lì, ma vado in Toscana. Portarmi un quadretto di Napoli? Ci ...

