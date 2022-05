Salernitana | Nicola | “Domani la gente di Salerno giocherà insieme a noi”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 21 maggio 2022) Tempo di lettura: 6 minuti– “La nostra storia parte da questa situazione qui, da questo 7%”, dice Davidemostrando la maglietta con su impressa la famosa percentuale- salvezza dei granata in avvio di conferenza. “Il presidente mi disse “vogliamo credere in questo 7%”. Ho provato i loro stessi brividi perché la sfida era talmente bella da non pensarci nemmeno un secondo”. L’allenatore dellaha affrontato tutti i temi della vigilia della partita più importante della stagione. La sua squadra, sospinta da trentamila spettatori,sera ospiterà l’Udinese per provare a raggiungere lo straordinario traguardo della salvezza in serie A. Desiderio – “Quando uno desidera ardentemente qualcosa è bello pensare che tutto l’universo trami affinché tu lo possa conseguire, come dice Paulo Coelho. Si ...