"Mi sono legato a lei": momento della verità a Uomini e Donne, non può più tirarsi indietro (Di sabato 21 maggio 2022) Il corteggiatore è riuscito a conquistarla, prossima la scelta a Uomini e Donne: hanno creato un bel legame ormai il feeling è confermato da entrambi Uomini e Donne (Studio)La nuova tronista Veronica Rimondi non aveva convinto molto il pubblico di Uomini e Donne. Si era presentata come una ragazza schietta e molto convinta di sé, forse troppo. Insomma, il video intro non aveva riscosso un gran successo. Durante il percorso di questi mesi però si è rivelata molto onesta e il suo carattere è diventato un punto di forza permettendole di fare una scelta rapida e decisa. Ufficialmente ancora non è stato pronunciato il nome a cui farà la proposta di uscire dal programma per viversi all'esterno, ma dalle ultime dichiarazioni rilasciate è più che chiaro che Veronica abbia la sua idea ...

