Mbappé | ora è ufficiale | il francese resta al Paris Saint-Germain L’annuncio dell’emiro Al-Khelaifi – Il video

(Di sabato 21 maggio 2022) Accordo firmato. Kylianresterà alfino al 2025.è stato dato dal presidente del club, l’emiro Nasser Al-Khelaïfi, durante i festeggiamenti per il decimo scudetto del club parigino allo stadio Parc des princes di Parigi, con i tifosi del club che sono esplosi in un boato di gioia dopo la notizia. L’attaccante, a lungo corteggiato dal Real Madrid, ha dichiarato di «essere molto felice di rimanere in Francia, a Parigi, nella mia città» e di sperare di «continuare a fare ciò che amo di più, giocare a calcio e vincere trofei». La rivincita del Psg dopo essere stata eliminata dai Blancos di Carlo Ancelotti in Champions, vale dunque il rinnovo per altri tre anni dell’attaccante. May 21, 2022 La trattativa Il pressing del Real ...